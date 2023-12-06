Московский Дед Мороз назвал самого послушного игрока «Динамо» в 2023 году

Московский Дед Мороз, амбассадор ФК «Динамо», ответил «СЭ» на вопрос о том, кто лучше всех в составе бело-голубых вел себя на протяжении 2023 года.

— Кто из футболистов «Динамо» вел себя лучше всех на протяжении года?

— Мне больше нравится Федя Смолов. Он молодец. А его гол ["Зениту"] вообще был замечательный. Я аж чуть до потолка не подпрыгнул. Так что, я считаю, невзирая на поведение, главное, чтобы забивал и был очень полезен своей команде.

Ранее 16 декабря 2022 года московский Дед Мороз стал амбассадором добрых дел футбольного клуба «Динамо».

После 17 туров «Динамо» находится на третьей строчке в таблице РПЛ, набрав 31 очко.