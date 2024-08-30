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Сегодня, 21:40

Московское «Динамо» перед матчем с «Оренбургом» призвало сосредоточится на футболе и жить дружно

Алина Савинова
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Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала обращение к болельщикам, игрокам и специалистам в области футбола в преддверии матча 7-го тура РПЛ.

Бело-голубые выложили ироничную картинку с персонажами мультфильма «Приключения кота Леопольда», упомянув известное высказывание главного героя: «Ребята, давайте жить дружно!». На постере присутствуют отсылки, в частности к резонансным словам спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева о судействе в РПЛ.

«Что хочется сказать: давайте сосредоточимся на футболе и красивой игре, а до мышей докапываться не будем. Все по заветам того самого Леопольда», — говорится в сообщении московского клуба.

Матч между «Динамо» и «Оренбургом» пройдет в воскресенье, 1 сентября. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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