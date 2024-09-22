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Сегодня, 22:10

Московское «Динамо» побеждало «Спартак» на «Лукойл Арене» лишь один раз с 2015 года

Кирилл Бурдаков
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Московское «Динамо» не может победить «Спартак» на «Лукойл Арене» с 2018 года.

С момента открытия арены в 2015 году старейшее московское дерби прошло на ней 12 раз.

В шести случаях были сильнее хозяева, пять раз фиксировалась ничья и только в последнем туре чемпионата-2017/18 лучше оказались бело-голубые, лишившие оппонентов серебра и прямой путевки в группу Лиги чемпионов.

Все матчи «Спартака» и «Динамо» на «Лукойл Арене»

Дата

Турнир

Тренер «Спартака»

Тренер «Динамо»

Счет

Голы

15.03.2015

Чемпионат

Мурат Якин

Станислав Черчесов

1:0

Дуглас, в свои ворота

08.05.2016

Чемпионат

Дмитрий Аленичев

Андрей Кобелев

3:0

Промес-2, Зе Луиш

13.05.2018

Чемпионат

Массимо Каррера

Дмитрий Хохлов

0:1

Луценко

25.08.2018

Чемпионат

Массимо Каррера

Дмитрий Хохлов

2:1

Промес, Мельгарехо — Рыков

03.08.2019

Чемпионат

Олег Кононов

Дмитрий Хохлов

0:0

-

21.11.2020

Чемпионат

Доменико Тедеско

Сандро Шварц

1:1

Зобнин — Скопинцев

16.10.2021

Чемпионат

Руй Витория

Сандро Шварц

2:2

Джикия, Жиго — Ордец, Тюкавин

08.04.2023

Чемпионат

Гильермо Абаскаль

Славиша Йоканович

3:3

Соболев-2, Бальде — Захарян, Соболев, в свои ворота, Макаров

29.08.2023

Кубок

Гильермо Абаскаль

Марцел Личка

4:1

Соболев-2, Бабич, Зиньковский — Нгамале

23.09.2023

Чемпионат

Гильермо Абаскаль

Марцел Личка

1:0

Бонгонда

31.07.2024

Кубок

Деян Станкович

Марцел Личка

3:0

Угальде, Медина, Маслов

22.09.2024

Чемпионат

Деян Станкович

Марцел Личка

2:2

Угальде, Барко — Тюкавин-2

Итого: +6=5-1, мячи 22-11.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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