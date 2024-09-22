Московское «Динамо» побеждало «Спартак» на «Лукойл Арене» лишь один раз с 2015 года

Сегодня, 22:10
Московское «Динамо» не может победить «Спартак» на «Лукойл Арене» с 2018 года.
С момента открытия арены в 2015 году старейшее московское дерби прошло на ней 12 раз.
В шести случаях были сильнее хозяева, пять раз фиксировалась ничья и только в последнем туре чемпионата-2017/18 лучше оказались бело-голубые, лишившие оппонентов серебра и прямой путевки в группу Лиги чемпионов.
Все матчи «Спартака» и «Динамо» на «Лукойл Арене»
|
Дата
|
Турнир
|
Тренер «Спартака»
|
Тренер «Динамо»
|
Счет
|
Голы
|
15.03.2015
|
Чемпионат
|
Мурат Якин
|
Станислав Черчесов
|
1:0
|
Дуглас, в свои ворота
|
08.05.2016
|
Чемпионат
|
Дмитрий Аленичев
|
Андрей Кобелев
|
3:0
|
Промес-2, Зе Луиш
|
13.05.2018
|
Чемпионат
|
Массимо Каррера
|
Дмитрий Хохлов
|
0:1
|
Луценко
|
25.08.2018
|
Чемпионат
|
Массимо Каррера
|
Дмитрий Хохлов
|
2:1
|
Промес, Мельгарехо — Рыков
|
03.08.2019
|
Чемпионат
|
Олег Кононов
|
Дмитрий Хохлов
|
0:0
|
-
|
21.11.2020
|
Чемпионат
|
Доменико Тедеско
|
Сандро Шварц
|
1:1
|
Зобнин — Скопинцев
|
16.10.2021
|
Чемпионат
|
Руй Витория
|
Сандро Шварц
|
2:2
|
Джикия, Жиго — Ордец, Тюкавин
|
08.04.2023
|
Чемпионат
|
Гильермо Абаскаль
|
Славиша Йоканович
|
3:3
|
Соболев-2, Бальде — Захарян, Соболев, в свои ворота, Макаров
|
29.08.2023
|
Кубок
|
Гильермо Абаскаль
|
Марцел Личка
|
4:1
|
Соболев-2, Бабич, Зиньковский — Нгамале
|
23.09.2023
|
Чемпионат
|
Гильермо Абаскаль
|
Марцел Личка
|
1:0
|
Бонгонда
|
31.07.2024
|
Кубок
|
Деян Станкович
|
Марцел Личка
|
3:0
|
Угальде, Медина, Маслов
|
22.09.2024
|
Чемпионат
|
Деян Станкович
|
Марцел Личка
|
2:2
|
Угальде, Барко — Тюкавин-2
Итого: +6=5-1, мячи 22-11.