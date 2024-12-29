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Московское «Динамо» поздравило Овечкина с голом в первом матче после возвращения

Руслан Минаев
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Московское «Динамо» поздравило нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с голом в первом матче после возвращения.

«Давай, Ови! Все динамовская семья рядом. Ты сделал еще один шаг навстречу вечному рекорду», — говорится в сообщении «Динамо».

39-летний россиянин забил в концовке матча с «Торонто» (5:2), поразив пустые ворота.

Теперь у Овечкина 869 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории после Гретцки, который забросил 894 шайбы за карьеру.

Александр Овечкин
ФК Динамо (Москва)
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