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Сегодня, 01:52

Мостовой: «Если бы у «Зенита» не было поражения от «Балтики», тогда я его назвал фаворитом матча с ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой считает «Зенит» небольшим фаворитом в матче 7-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«Кубковые матчи все смешивают и запутывают. Формат подразумевает, что команды будут играть абсолютно разными составами. Настолько все запутано, что невозможно понять, где основные игроки, а где нет. Если бы у «Зенита» не было поражения в Кубке России с «Балтикой», тогда я фаворитом назвал бы санкт-петербургскую команду. А сейчас я думаю 55 на 45 в пользу «Зенита». Мы же видим, что ЦСКА выжимает максимум из того, что у них есть. У «Зенита» все же имеется запас. В матче с «Балтикой» Сергей Семак выпустил на первый тайм неосновной состав, а только потом начали выходить основные футболисты. С ЦСКА такое не прокатит. На этот матч должны выходить все и сразу», — цитирует Betonmobile.ru Мостового.

ЦСКА после шести туров идет на шестом месте в чемпионате России, набрав 10 очков. «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице с 13-ю баллами.

Игра пройдет 3 сентября в Москве. Начало — 17.30 по московскому времени.

Источник: https://betonmobile.ru/mostovoy-obyasnil-pochemu-zenit-yavlyaetsya-nebolshim-favoritom-v-matche-s-tsska
Александр Мостовой
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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