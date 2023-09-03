Мостовой: «Если бы у «Зенита» не было поражения от «Балтики», тогда я его назвал фаворитом матча с ЦСКА»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой считает «Зенит» небольшим фаворитом в матче 7-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«Кубковые матчи все смешивают и запутывают. Формат подразумевает, что команды будут играть абсолютно разными составами. Настолько все запутано, что невозможно понять, где основные игроки, а где нет. Если бы у «Зенита» не было поражения в Кубке России с «Балтикой», тогда я фаворитом назвал бы санкт-петербургскую команду. А сейчас я думаю 55 на 45 в пользу «Зенита». Мы же видим, что ЦСКА выжимает максимум из того, что у них есть. У «Зенита» все же имеется запас. В матче с «Балтикой» Сергей Семак выпустил на первый тайм неосновной состав, а только потом начали выходить основные футболисты. С ЦСКА такое не прокатит. На этот матч должны выходить все и сразу», — цитирует Betonmobile.ru Мостового.

ЦСКА после шести туров идет на шестом месте в чемпионате России, набрав 10 очков. «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице с 13-ю баллами.

Игра пройдет 3 сентября в Москве. Начало — 17.30 по московскому времени.