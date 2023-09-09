Мостовой: «Для «Зенита» приход Изидора — это усиление»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе форварда «Локомотива» Вильсона Изидора в «Зенит».

«С точки зрения футбола или коммерции трансфер Изидора — это нормальная история. Есть объективные причины: где больше платят, туда и люди идут. Я не думаю, что стоит обращать на это внимание. Сейчас все смешалось и перемешалось. «Зенит» усиливается. Сейчас у игроков не двойные, а четверные стандарты.

Много есть примеров, когда один уходит туда, потом приходит сюда. Во главе всего стоят личные интересы и деньги. И в этом нет ничего зазорного. Все понимают, что у многих сейчас деньги являются главным в жизни. Но для «Зенита» приход Изидора — это усиление, хотя в клубе и так нормальный состав, но хороший футболист никогда не помешает», — приводит слова Мостового Betonmobile.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» арендует 23-летнего француза с обязательным правом выкупа за 6 миллионов евро.

Изидор играет за «Локомотив» с января 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.