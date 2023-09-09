Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:25

Мостовой: «Для «Зенита» приход Изидора — это усиление»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе форварда «Локомотива» Вильсона Изидора в «Зенит».

«С точки зрения футбола или коммерции трансфер Изидора — это нормальная история. Есть объективные причины: где больше платят, туда и люди идут. Я не думаю, что стоит обращать на это внимание. Сейчас все смешалось и перемешалось. «Зенит» усиливается. Сейчас у игроков не двойные, а четверные стандарты.

Много есть примеров, когда один уходит туда, потом приходит сюда. Во главе всего стоят личные интересы и деньги. И в этом нет ничего зазорного. Все понимают, что у многих сейчас деньги являются главным в жизни. Но для «Зенита» приход Изидора — это усиление, хотя в клубе и так нормальный состав, но хороший футболист никогда не помешает», — приводит слова Мостового Betonmobile.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» арендует 23-летнего француза с обязательным правом выкупа за 6 миллионов евро.

Изидор играет за «Локомотив» с января 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Источник: https://betonmobile.ru/mostovoy-schitaet-chto-izidor-perehodit-v-zenit-radi-deneg
Александр Мостовой
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
6
Обсудить
Читайте также
Канадский защитник «Трактора» пообещал подумать о получении российского гражданства
Бывшая жена Бивола рассказала, почему развелась с мужем-боксером
Умер «звездный» хирург» Отари Гогиберидзе
Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 600 человек
BI заявил о разочаровании немецких ученых ростом российской торговли
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Признание сына Ильи Цымбаларя: «Отец хотел играть за границей. Если бы уехал, может, и сейчас был бы жив»

Сын Цымбаларя рассказал, как отец в «Черноморце» «спалился» перед Виктором Прокопенко