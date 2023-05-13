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Сегодня, 20:36

Мостовой: «Допускаю, что после учебы могу и не стать тренером»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, что планирует делать после подачи документов для обучения на тренера в академии РФС.

«Мы не в том возрасте, когда перед собой надо ставить какие-то цели, ожидания. Да, поступил, и все. Получится или нет, ничего страшного. Никаких мыслей по будущему нет. Я всю жизнь в футболе, 20 лет играл на высочайшем уровне. Какие могут быть мысли? Допускаю, что после учебы могу и не стать тренером. Сколько есть людей с лицензиями, но при этом без команд? Команд столько нет, сколько футболистов, которые всю жизнь играли в футбол», — приводит «Чемпионат» слова Мостового.

Будучи футболистом, Мостовой выступал за «Спартак», «Бенфику», «Сельту», «Алавес» и другие команды. В составе красно-белых он стал двукратным чемпионом СССР.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5100751-mostovoj-dopuskayu-chto-posle-uchyoby-ne-stanu-trenerom-ya-20-let-otygral-na-top-urovne.html
Александр Мостовой
Футбол
РФС
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