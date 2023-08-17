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Сегодня, 17:33

Мостовой допустил, что «Краснодар» может «выстрелить» в этом сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой оценил шансы «Краснодара» на чемпионство РПЛ в сезоне-2023/24.

«Краснодар» уже несколько лет все пытается. Когда-то же команда должна выстрелить. Любой клуб в какой-то момент может выстрелить, особенно когда в него вкладывают все что только можно. «Краснодар» — неплохая команда. В ней подобраны хорошие игроки. Их наставник мне нравится, потому что ведет себя приятно и делает свою работу. Когда-то удача должна к ним повернуться лицом, может быть это произойдет в этом сезоне. Но опять же, у команды есть два-три футболиста, которых при травмах будет сложно заменить. Как тогда? Сейчас пока рано о чем-то серьезном говорить. Ясно одно, что «Зенит» лихорадит с первого тура, этим должны пользоваться другие клубы», — приводит слова Мостового Betonmobile.

После четырех туров «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

19 августа «Краснодар» встретится с «Локомотивом» в рамках пятого тура РПЛ. Начало — в 19:30 по мск.

Источник: https://betonmobile.ru/mostovoy-dopustil-chto-krasnodar-mozhet-vyistrelit-v-etom-sezone
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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