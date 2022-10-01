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Сегодня, 12:57

Мостовой: «Если «Нижний Новгород» справится с Промесом, то сможет потрепать «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Нижним Новгородом».

«Думаю, единственная трудность для «Спартака» — игра на выезде. Ясно, что красно-белые сейчас хороши в эмоциональном плане. Они обыграли «Зенит» 3:0, но сейчас будут переключаться на чемпионат. Мы видим, что Кубок по новой формуле с одной стороны хорош, а с другой — всегда есть право на ошибку.
«Спартак» сейчас зависим от Промеса. Как он начал чемпионат лучшим игроком, так и продолжает. Поэтому, если «Нижний Новгород» справится с Квинси, то тогда сможет потрепать «Спартак», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Матч 11-го тура «Нижний Новгород» — «Спартак» пройдет в воскресенье, 2 октября в Нижнем Новгороде. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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