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РПЛ

Сегодня, 20:05

Мостовой доволен своим голом в первом матче за «Зенит» после травмы

Георгий Горностаев
корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 12-го тура РПЛ.

25-летний россиянин появился на поле в официальной встрече впервые с 3 сентября — тогда он получил травму в игре 7-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:1).

На 90+6-й минуте — спустя 18 минут после выхода на замену — Мостовой забил гол в ворота «Крыльев Советов».

— Очень рад был сыграть, очень ждал. После первого тайма сказали идти разминаться, вот, разминался, постоянно глядел на скамейку — смотрят на меня или не смотрят. Очень был рад, когда меня позвали выходить на поле, очень приятно было выходить на зеленую траву «Газпром Арены». Так хорошо все сложилось, что победили и гол забил.

— На скамейке не слишком переживали за партнеров, которых постоянно лупили?

— Всегда переживаешь за ребят, особенно Клаудиньо всегда достается. Думаю, соперники уже понимают, что где-то исподтишка можно его ударить — он эмоциональный, отвечает часто. Думаю, даже некоторые команды, может быть, ставят такую задачу. Но у нас есть центральные защитники, например, Нуралы Алип, Родригао, которые, думаю, отомстят в нужный момент. Поэтому особо сильно не переживал за ребят.

— Что за празднование вы использовали после гола?

— Александр Коваленко рассказал мне. Он у нас тиктокер, вот и нашел. Я и до этого видел. Потом увидел, как он начал танцевать у нас — на тренировке серию били, он забил и побежал так делать. Я увидел и сказал, что тоже так хочу. Я рассчитывал, что на поле вместе будем, чтобы это сделать, но как раз на скамейку смотрел, когда делал это.

— А Барриос просто поддержал?

— Да, он начал на камеру показывать. Спрашиваю у него: «Ты знаешь?» Он говорит: «Нет!». А я сказал: «Давай делать!»

— С чем связана смена имиджа?

— Раздумывал что-то в своей жизни поменять. Такой нехороший этап был, травмы. Подумал, что вот возвращение официальное, полноценное, можно и поменять стиль. Все хорошо сложилось. Если еще забью, и дальше буду блондином всегда.

В сезоне-2023/24 Мостовой принял участие в 7 матчах «Зенита» и забил 1 гол.

Андрей Мостовой
Футбол
ФК Зенит
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