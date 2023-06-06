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Сегодня, 07:55

Мостовой: «Если Малком уйдет, для «Зенита» это будет огромная потеря»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал выбор форварда «Зенита» Малкома лучшим игроком сезона в РПЛ.

«Я полностью согласен с эти выбором. Это просто однозначно. Пару месяцев назад мы говорили, что лучшими являются Промес и Малком. Но уже тогда перевес был в сторону Малкома, поскольку все знали, что «Зенит» станет чемпионом. А сейчас уже вопросов нет. Он выдал сумасшедший отрезок в концовке, забил очень много. И это он ещё уехал, когда уже все решилось. А так бы еще больше забил. Так что однозначный выбор в этом сезоне.

Если вдруг Малком уйдет и состав останется таким, какой есть сейчас, то для «Зенита» это будет огромная потеря. Его же надо кем-то заменить таким же. А такого очень трудно найти», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол».

Малком получил награду «Игрок сезона» на первой ежегодной премии РПЛ. Ранее он был признан нападающим сезона.

26-летний форвард в четвертый раз стал чемпионом России в составе питерской команды. Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ-2022/23 с 23 голами.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005148823_aleksandr_mostovoy_esli_vdrug_malkom_uydet_to_dlya_zenita_eto_budet_ogromnaya_poterya
Александр Мостовой
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
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