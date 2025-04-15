Мостовой готов поработать тренером совместно с Тотти

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой ответил «СЭ» на вопрос о том, готов ли он совместно поработать с бывшим форвардом сборной Италии и «Ромы» Франческо Тотти.

«Конечно, мог бы себе такое представить. Каких успехов могли бы достичь? Если состав хороший у команды, то ты можешь добиться успеха. Ну, а когда состав слабый, тогда чего ты сделаешь? В футболе давно все придумано», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее Мостовой объявил, что получил тренерскую лицензию категории А и сказал, что готов работать только в РПЛ.