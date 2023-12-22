Мостовой хочет найти клуб для стажировки поближе к Москве

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой сообщил, что пока не определился, в какой команде будет проходить стажировку в качестве тренера.

«На данный момент нет выбора команды для стажировки, сейчас все ушли в отпуск, а я особо не заморачиваюсь этим вопросом. Никто из клубов меня не звал. Кто ко мне будет обращаться? Пройти стажировку можно где и когда угодно, и это не создает никаких трудностей. Да, в «Оренбурге» мне, испаногововорящему, было бы легко с Деограсией, а для клуба — нифига себе! Не забывайте, Мостовой — это все-таки имя для них. Почему не пойду туда? Они улетают и проводят сборы непонятно где. Для меня сложно поехать в тот же Дубай: сейчас все непросто с перелетом и переездом. Хочется еще найти клуб поближе к Москве и пойти на практику уже в разгар сезона, а не на сборах. Нужно, чтобы все было в динамике», — приводит слова Мостового Sport24.

Ранее Мостового приглашал на стажировку главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия.

55-летний Мостовой начал свое обучение на тренера в академии РФС 21 августа.