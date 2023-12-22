Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:28

Мостовой хочет найти клуб для стажировки поближе к Москве

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой сообщил, что пока не определился, в какой команде будет проходить стажировку в качестве тренера.

«На данный момент нет выбора команды для стажировки, сейчас все ушли в отпуск, а я особо не заморачиваюсь этим вопросом. Никто из клубов меня не звал. Кто ко мне будет обращаться? Пройти стажировку можно где и когда угодно, и это не создает никаких трудностей. Да, в «Оренбурге» мне, испаногововорящему, было бы легко с Деограсией, а для клуба — нифига себе! Не забывайте, Мостовой — это все-таки имя для них. Почему не пойду туда? Они улетают и проводят сборы непонятно где. Для меня сложно поехать в тот же Дубай: сейчас все непросто с перелетом и переездом. Хочется еще найти клуб поближе к Москве и пойти на практику уже в разгар сезона, а не на сборах. Нужно, чтобы все было в динамике», — приводит слова Мостового Sport24.

Ранее Мостового приглашал на стажировку главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия.

55-летний Мостовой начал свое обучение на тренера в академии РФС 21 августа.

Источник: https://sport24.ru/football/news-606497-mostovoy-khochetsya-nayti-klub-poblizhe-k-moskve-i-poyti-na-praktiku-uzhe-v-razgar-sezona-a-ne-na-sborakh
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
2
Обсудить
Читайте также
Биография Дмитрия Бивола: назвал себя плодом СССР и победил Канело
Иван Янковский отреагировал на последнюю серию сериала «Слово пацана»
Ивлеева отказалась комментировать последствия вечеринки в Mutabor
МВД предложило изменить правила сдачи экзамена на водительские права
Премьер Нидерландов заявил о подготовке к передаче Киеву 18 истребителей F-16
Путин предложил Совбезу обсудить обеспечение коллективной биобезопасности в СНГ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Жуков назвал Ивича и Осинькина лучшими тренерами РПЛ 2023 года

Камоцци — о назначении Амарала в «Спартак»: «Жаль Эшуорта, он проделал большую работу»