3 ноября, 18:17

Мостовой хочет сыграть в хоккей вместе с гендиректором «Спартака» Некрасовым за Cool Puckers

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказал желание играть в хоккей за команду Cool Puckers вместе с генеральным директором «Спартака» Сергеем Некрасовым.

«Конечно, мне интересно с ним сыграть. Скоро смогу. Сейчас долечусь только, надрыв задней был у меня. Через неделю, думаю, начну заниматься хоккеем и остальными видами спорта. Тем более хоккей стал для меня спортом номер один после футбола», — сказал Мостовой «СЭ».

Некрасов назначен на пост генерального директора «Спартака» 6 октября.

Cool Puckers — люксембургский любительский хоккейный клуб, за который выступает Некрасов.

10

  • Береги руку, Сеня!

    Похоже, что Александр учуял запах крови Станковича и решил действовать. "Куй железо не отзодя от кассы", как говорили умные люди.

    04.11.2025

  • spartsmen

    И ведь не сыграет. Так как хочет сильно. А ведь для завязывания знакомства надо. Именно за пукерсов.

    03.11.2025

  • tolyashka

    прогрессирующий маразм

    03.11.2025

  • Nik

    забирай его и валите подальше от Спартака

    03.11.2025

  • mikeV

    Решил через хоккей с гендиректором стать главным тренером Спартака?

    03.11.2025

  • Diman_madridista

    "Пукерс" подходящее название для команды Мостового

    03.11.2025

  • шампанский

    мостовой, кто ты есть такой??? ты - долбо...б. жалко в детстве тебе люлей не давали. поэтому ты такой гондурас

    03.11.2025

  • оппонент

    Мы сыграли с Талем 10 партий, в преферанс, в очко и на биллиарде. Таль сказал такой не подведёт.

    03.11.2025

