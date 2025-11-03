Мостовой хочет сыграть в хоккей вместе с гендиректором «Спартака» Некрасовым за Cool Puckers

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказал желание играть в хоккей за команду Cool Puckers вместе с генеральным директором «Спартака» Сергеем Некрасовым.

«Конечно, мне интересно с ним сыграть. Скоро смогу. Сейчас долечусь только, надрыв задней был у меня. Через неделю, думаю, начну заниматься хоккеем и остальными видами спорта. Тем более хоккей стал для меня спортом номер один после футбола», — сказал Мостовой «СЭ».

Некрасов назначен на пост генерального директора «Спартака» 6 октября.

Cool Puckers — люксембургский любительский хоккейный клуб, за который выступает Некрасов.