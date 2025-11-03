Мостовой хочет сыграть в хоккей вместе с гендиректором «Спартака» Некрасовым за Cool Puckers

3 ноября, 18:17
Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказал желание играть в хоккей за команду Cool Puckers вместе с генеральным директором «Спартака» Сергеем Некрасовым.
«Конечно, мне интересно с ним сыграть. Скоро смогу. Сейчас долечусь только, надрыв задней был у меня. Через неделю, думаю, начну заниматься хоккеем и остальными видами спорта. Тем более хоккей стал для меня спортом номер один после футбола», — сказал Мостовой «СЭ».
Некрасов назначен на пост генерального директора «Спартака» 6 октября.
Cool Puckers — люксембургский любительский хоккейный клуб, за который выступает Некрасов.
Береги руку, Сеня!
Похоже, что Александр учуял запах крови Станковича и решил действовать. "Куй железо не отзодя от кассы", как говорили умные люди.
04.11.2025
spartsmen
И ведь не сыграет. Так как хочет сильно. А ведь для завязывания знакомства надо. Именно за пукерсов.
03.11.2025
tolyashka
прогрессирующий маразм
03.11.2025
03.11.2025
Nik
забирай его и валите подальше от Спартака
03.11.2025
mikeV
Решил через хоккей с гендиректором стать главным тренером Спартака?
03.11.2025
Diman_madridista
"Пукерс" подходящее название для команды Мостового
03.11.2025
шампанский
мостовой, кто ты есть такой??? ты - долбо...б. жалко в детстве тебе люлей не давали. поэтому ты такой гондурас
03.11.2025
оппонент
Мы сыграли с Талем 10 партий, в преферанс, в очко и на биллиарде. Таль сказал такой не подведёт.
03.11.2025
03.11.2025