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10 февраля, 23:36

Мостовой исключил возможный вылет «Локомотива» из РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, что думает о новых приобретениях «Локомотива».

«Футбол играет не один человек, всегда играет команда. «Локомотив» по составу не должен находиться в нижней части турнирной таблицы. И Дзюба, и Смольников и другие молодые ребята, конечно, помогут команде. Ясно, что клуб с такими игроками поднимется выше. Сто процентов!» — цитирует Мостового Betonmobile.ru

Он также исключил, что «Локомотив» может вылететь из РПЛ, считая, что клуб сильнее многих клубов по составу.

Московский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Источник: https://betonmobile.ru/mostovoy-lokomotiv-ne-vyiletit-iz-rpl-tem-bolee-s-takimi-priobreteniyami-kak-dzyuba-i-smolnikov
Александр Мостовой
ФК Локомотив (Москва)
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