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Сегодня, 22:35

Мостовой испытывает сожаление, что Дзюба не попробовал свои силы в топ-5 чемпионата Европы

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой предположил, можно ли будет назвать форварда «Локомотива» Артема Дзюбу лучшим бомбардиром России после того, как он обгонит экс-игрока «Зенита» Александра Кержакова по забитым голам.

«Здесь трудно делать однозначные выводы, все же Дзюба не играл в Европе, а Кержаков успел, хоть и недолго, — тут, как говорится, на вкус и цвет. Например, Колыванов, Юран и Кирьяков для меня сильнее, но это наше поколение. Есть ли у меня сожаление, что Артем так и не попробовал свои силы в топ-5 чемпионата Европы? В этом отношении оно у меня ко многим. Тот же Егор Титов, который мог бы играть там в любой команде и первенстве, на тот момент он был одним из лучших российских футболистов», — цитирует Мостового RT.

На данный момент в активе 35-летнего Дзюбы 229 голов в официальных матчах. На счету Кержакова, завершившего карьеру в 2017 году, 233 мяча, поэтому Дзюбе необходимо забить еще 5 голов.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1260490-dzyuba-mostovoi-evropa-mnenie-futbol
Александр Кержаков
Александр Мостовой
Артем Дзюба
Футбол
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Мостовой считает, что Дзюба сможет стать лучшим бомбардиром в истории России

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