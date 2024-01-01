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РПЛ

Сегодня, 17:14

Мостовой: «Когда я говорю, что уровень РПЛ упал, многие воспринимают это в штыки»

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Бывший игрок сборной СССР и сборной России Александр Мостовой порассуждал о перспективах развития российского футбола в 2024 году.

«Когда я говорю, что уровень понизился, многие воспринимают это в штыки и говорят: «А чего? У нас все здорово», — приводит Metaratings.ru слова Мостового. — Многие не оценивают адекватно, потому что многие в футбол не играли на высочайшем уровне. А кто играл на высочайшем — они же из десяти девять говорили: «Конечно». Даже когда первая волна уходов началась — «конечно». Плюс сейчас как и с чем ты можешь сравнить? Если ты не играешь в Европе, не играешь с сильными».

Ранее Мостовой скептически высказался о перспективах российского футбола в новом году.

Источник: metaratings.ru
Александр Мостовой
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