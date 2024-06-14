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Сегодня, 00:10

Мостовой: «Скольким людям «Спартак» обеспечил безбедную старость! А КПД за 20 лет карикатурный»

Александр Мостовой
Колумнист
Мурат Якин.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Один из лучших футболистов в истории России Александр Мостовой в авторской рубрике «Царь говорит» высказался о бывшем главном тренере «Спартака» Мурате Якине.

49-летний специалист возглавляет сборную Швейцарии, которая на Евро-2024 сыграет в группе А с Германией, Шотландией и Венгрией.

«Этого я в «Спартаке» вообще не помню. Никакого следа не оставил, — заявил Мостовой. — Тут с приятелями считали: в «Спартаке» за 20 лет сменилось 17 главных тренеров, если память не изменяет. Плюсуем 50 помощников. Как их всех запомнить? Скольким людям «Спартак» обеспечил безбедную старость! А КПД карикатурный — за эти же 20 лет один Кубок и одно чемпионство».

Доменико Тедеско. «На Евро два экс-тренера «Спартака». Тедеско меня раздражает. Якина вообще не помню». Первая колонка Александра Мостового для «СЭ»

Александр Мостовой
Мурат Якин
Сборная Швейцарии по футболу
ФК Спартак (Москва)
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