Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

20 июля, 22:29

Мостовой: «Не вижу сегодня «Локомотив» в тройке»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе судьи Владимира Москалева в матче 1 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Акроном» (3:2).

«Говорить, что судья «убил» «Акрон» — это слишком громко. Но у меня было ощущение, что «Акрон» поражения не заслужил однозначно. «Локомотив» ничем не выделялся на фоне соперника. Еще и два пенальти могли дать в ворота хозяев, хотя там сложные моменты, как говорят, на усмотрение судьи. За что «Локомотив» будет бороться в этом сезоне с такой игрой в обороне? «Локомотиву» будет непросто, но есть элемент фарта, как сегодня. Однако на дистанции, если кто-то вылетит, станет еще сложнее. Но сегодня я не вижу «Локо» в тройке», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Во втором туре РПЛ команда Михаила Галактионова сыграет в гостях с московским «Динамо» 27 июля. Команда Заурбека Тедеева встретится на выезде с «Факелом» 27-го числа.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
3
Обсудить
Читайте также
РПЛ: основная информация о чемпионате России-2024/25 — клубы, расписание, где смотреть матчи
День дачника отметят в России 23 июля
Бастрыкин поручил проверить слова призывающего убивать россиян украинца
Что нужно знать о Матче звезд НХЛ и КХЛ в Москве
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
В Роспотребнадзоре заявили о низком уровне заболеваемости листериозом в России
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
Карпин — о целях «Ростова» на сезон: «Обезопасить себя от стыков и вылета. Почему мы должны ставить другую задачу?»
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Журова: «Зениту» что, специально проигрывать ради интриги? Это не вариант»
Булыкин считает, что Глушенков уже готов к Европе
Фомин — об удалении: «Ничего умышленного. Хотел иначе начать сезон»
Лантратов: «Акрон» чем-то похож на «Ростов», много задействовал вратаря в игре»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Сычев отметил, что «Локомотив» прекрасно себя проявил в реализации голевых моментов в матче с «Акроном»

Защитник «Факела» Брызгалов после удаления сломал световые панели на стадионе «Динамо»