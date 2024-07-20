Мостовой: «Не вижу сегодня «Локомотив» в тройке»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе судьи Владимира Москалева в матче 1 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Акроном» (3:2).

«Говорить, что судья «убил» «Акрон» — это слишком громко. Но у меня было ощущение, что «Акрон» поражения не заслужил однозначно. «Локомотив» ничем не выделялся на фоне соперника. Еще и два пенальти могли дать в ворота хозяев, хотя там сложные моменты, как говорят, на усмотрение судьи. За что «Локомотив» будет бороться в этом сезоне с такой игрой в обороне? «Локомотиву» будет непросто, но есть элемент фарта, как сегодня. Однако на дистанции, если кто-то вылетит, станет еще сложнее. Но сегодня я не вижу «Локо» в тройке», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Во втором туре РПЛ команда Михаила Галактионова сыграет в гостях с московским «Динамо» 27 июля. Команда Заурбека Тедеева встретится на выезде с «Факелом» 27-го числа.