Мостовой: «Для меня Мусаев стоит в одном ряду с Абаскалем»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил работу Мурада Мусаева в «Краснодаре».

«При Мусаеве я никого изменения не вижу в «Краснодаре», и не будет этого. Играют те футболисты, которых собрал и тренировал Ивич. Ивича уволили по непонятным для всех причинам, такое разве возможно, чтобы тренера увольняли с первого места? Это команда Ивича. Кордоба как забивал, так и забивает. В целом, так и по всей команде. Мне кажется, многие, кто особо не следит за футболом, думают, что Ивич еще в «Краснодаре». Для меня Мусаев стоит в одном ряду с Абаскалем», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После 25 сыгранных туров «Зенит» (50 очков) лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (49) занимает второе место.

28 апреля петербуржцы проведут выездную встречу с «Динамо», а «быки» днем позже сыграют в гостях против «Крыльев Советов».