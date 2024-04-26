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Мостовой: «Для меня Мусаев стоит в одном ряду с Абаскалем»

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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил работу Мурада Мусаева в «Краснодаре».

«При Мусаеве я никого изменения не вижу в «Краснодаре», и не будет этого. Играют те футболисты, которых собрал и тренировал Ивич. Ивича уволили по непонятным для всех причинам, такое разве возможно, чтобы тренера увольняли с первого места? Это команда Ивича. Кордоба как забивал, так и забивает. В целом, так и по всей команде. Мне кажется, многие, кто особо не следит за футболом, думают, что Ивич еще в «Краснодаре». Для меня Мусаев стоит в одном ряду с Абаскалем», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После 25 сыгранных туров «Зенит» (50 очков) лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (49) занимает второе место.

28 апреля петербуржцы проведут выездную встречу с «Динамо», а «быки» днем позже сыграют в гостях против «Крыльев Советов».

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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