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Сегодня, 23:04

Мостовой: «Козлов — талантливый пацан, но ему еще расти и расти»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Балтики» Данилы Козлова в «Краснодар».

«Это хороший игрок, он ярко провел весну, но пока этого мало. Видно, что пацан талантливый, но ему еще расти и расти. В «Краснодаре» он точно будет играть, это хороший выбор для него», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 19-летний Козлов подпишет 5-летний контракт с «Краснодаром».

В минувшем сезоне полузащитник провел 15 матчей за «Балтику» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с калининградцами рассчитан до лета 2028 года.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Краснодар
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