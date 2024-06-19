Сегодня, 23:04
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Балтики» Данилы Козлова в «Краснодар».
«Это хороший игрок, он ярко провел весну, но пока этого мало. Видно, что пацан талантливый, но ему еще расти и расти. В «Краснодаре» он точно будет играть, это хороший выбор для него», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что 19-летний Козлов подпишет 5-летний контракт с «Краснодаром».
В минувшем сезоне полузащитник провел 15 матчей за «Балтику» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с калининградцами рассчитан до лета 2028 года.