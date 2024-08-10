Мостовой: «Угальде все свои голы забил в пустые ворота, любая бабушка это сможет сделать»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил игру нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в нынешнем сезоне.

«По поводу Угальде лично я не разделяю всеобщего ликования, что он сделал особенного? Он нападающий, и его задача — забивать. Посмотрите, как он забивал — все в пустые ворота. Да любая бабушка попадет в пустые ворота. Поэтому пока не стоит сильно его хвалить. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть на дистанции», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года. В этом сезоне 22-летний футболист провел 4 матча за красно-белых во всех турнирах, отметившись 4 голами.