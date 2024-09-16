Мостовой — о желании Дзюбы побить рекорд Лоськова: «Почему наши передачи никто не считал?»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в комментарии «СЭ» оценил шансы Артема Дзюбы побить рекорд экс-футболиста «Локомотива» Дмитрия Лоськова по числу результативных действий в чемпионате России.

«У нас вообще не было понятия «гол+пас». У нас голевых больше, чем голов у многих. В футболе никогда раньше такой статистики не было. А мы что, играли в другой футбол? И почему наши передачи никто не считал?

Перспективы Дзюбы? В нашем чемпионате многие ребята могут играть еще по 3-4 года, вообще нет проблем. Тем более командах ниже первой пятерки. К тому же нет еврокубков», — сказал Мостовой «СЭ».

Лоськов — рекордсмен чемпионата России по футболу по системе «гол + пас». На его счету 265 очков (120 + 145). Чтобы догнать экс-полузащитника «Локомотива», Дзюбе нужно совершить еще 9 результативных действий. На данный момент у форварда «Акрона» 256 очков (160 + 96).

(Матвей Михалев)