Мостовой: «Матч «Зенита» и «Спартака» — модная история для хайпа»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

«В игровом плане «Спартак» вряд ли обыграет «Зенит». Последние матчи «Спартак» выигрывает с натяжкой. Но в психологическом и эмоциональном плане они могут побороться с «Зенитом» — это играет важную роль.

«Зенит» в этот день может стать чемпионом. Но какая разница? Не станет чемпионом в этот день — станет в другой. Для хайпа эта история модная. Но для футболистов не играет такой роли. В процентном соотношении 60 на 40 в пользу «Зенита», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.