КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:15

Мостовой: «Матч «Зенита» и «Спартака» — модная история для хайпа»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

«В игровом плане «Спартак» вряд ли обыграет «Зенит». Последние матчи «Спартак» выигрывает с натяжкой. Но в психологическом и эмоциональном плане они могут побороться с «Зенитом» — это играет важную роль.

«Зенит» в этот день может стать чемпионом. Но какая разница? Не станет чемпионом в этот день — станет в другой. Для хайпа эта история модная. Но для футболистов не играет такой роли. В процентном соотношении 60 на 40 в пользу «Зенита», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5094105-aleksandr-mostovoj-match-zenita-i-spartaka-modnaya-istoriya-dlya-hajpa.html
Александр Мостовой
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Жена меня бросит, если еще раз напьюсь». Александр Емельяненко: случай в аэропорту, Камил Гаджиев, розовый слоник
Новая пара на проекте. У Евгении Медведевой появился парень — кто он?
В Ейске автомобиль взорвался при попытке задержать запершегося в салоне водителя
На загоревшихся от природного пожара складах на Урале прогремели взрывы
Российские инженеры создали не имеющий аналогов на мировом рынке беспилотник
Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Лаксальт — о конфликте с Шуниным: «Сказали друг другу пару нехороших слов, но все нормально»
Булыкин: «В матче «Зенита» и «Спартака» будет ничья, но чемпионство петербуржцев — вопрос времени»
Малком vs Промес: кто сильнее?
Стрепетов: «Если все лидеры «Зенита» сыграют в полную силу, то «Спартаку» будет очень сложно»
Шишкин: «Спартак» будет играть с «Зенитом» на победу и будет иметь достаточно шансов забить»
Евсеев — самый неудобный соперник для Карпина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин: «В матче «Зенита» и «Спартака» будет ничья, но чемпионство петербуржцев — вопрос времени»

Лаксальт — о конфликте с Шуниным: «Сказали друг другу пару нехороших слов, но все нормально»