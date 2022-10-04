Мостовой: «Мой уровень — клуб РПЛ, поэтому вариант возглавить «Зенит-2» для меня исключен»

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход Владислава Радимова с поста главного тренера «Зенит-2».

«Радимов уже давно в «Зените-2». Почему бы ему не выбрать время и не уйти на другую должность, как, например, Андрей Аршавин. По крайней мере, в «Зените» стараются оставлять своим бывших игроков в клубе, а в «Спартаке» это не делается. А зачем? Вот именно поэтому петербуржцы в РПЛ из года в год показывают результат. Пошел бы я вместо Радимова в «Зенит-2»? Если бы мне сделали предложение, то я бы отказался. Это неэтичное для меня предложение, даже несмотря на то, что я родился под Санкт-Петербургом», — приводит слова Мостового Sport24.

Экс-футболист также заявил, что не для того 20 лет играл в футбол, чтобы в такие команды бегать.

«Ну, если только от безысходности. Конечно, мой уровень — клуб РПЛ, поэтому вариант с «Зенитом-2» для меня исключен», — добавил Мостовой.

3 октября стало известно, что Радимов подал в отставку с поста главного тренера «Зенита-2». Руководство приняло его заявление.

«Зенит-2» после 13 туров занимает шестое место в группе 1 второй лиги, набрав 18 очков.