Мостовой: «Барко — хороший футболист, но не надо его перехваливать»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от дебюта Эсекьеля Барко за московский клуб в матче 2-го тура РПЛ с «Химками» (3:1).

— Когда нам сказали про Барко, никто не понимал, кто это. Сумма трансфера была около 15 миллионов евро. В сегодняшних реалиях для большинства это много. Я говорил, что надо посмотреть на него. В матче с «Химками» мы увидели, он — действительно хороший футболист. Но перехваливать тоже не надо, поскольку трансферная цена огромная. Хорошо, что он стандарты исполняет. Это большой плюс для любой команды. Барко был одним из лучших в «Спартаке» в матче против «Химок», — сказал Мостовой «СЭ».

По итогам двух туров чемпионата России красно-белые набрали 3 очка, у «Химок» — 1 балл.

5 августа «Спартак» дома сыграет с «Крыльями Советов» в рамках 3-го тура РПЛ. «Химки» двумя днями ранее на выезде встретятся с «Рубином».