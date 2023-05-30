Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:31

Мостовой: «ЦСКА — фаворит в борьбе за серебро, он выглядит предпочтительнее остальных»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой предположил, кто может занять второе место в РПЛ по итогам сезона.

«Думаю, ЦСКА — фаворит в борьбе за серебро, он выглядит предпочтительнее остальных. Но кто знает, что будет в последнем туре. Произойти может все, что угодно. Трудно предсказывать сейчас. Все матчи будут непредсказуемыми. Очевидно, что «Спартак» и «Ростов» сдали по весне», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

На данный момент ЦСКА с 55 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет третьим, имея в активе 54 очка. «Ростов» расположился на 4-й позиции (53 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-tsska-favorit-v-bor-be-za-serebro-oni-vy-glyadyat-predpochtitel-nee-ostal-ny-h/
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Марко Ройс опять не стал чемпионом. Но не надо его жалеть
Украинский спортсмен не пожал руку иранскому коллеге. Скандал на подиуме
Женщина погибла при обрушении трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону
В Саратове вынесли приговор отравившей дочь и троих внуков женщине
Путин подтвердил нанесение удара по штабу военной разведки Украины
Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: финиш чемпионата России-2022/23
Аршавин назвал главного фаворита в борьбе за серебро в РПЛ
Силкин считает, что у «Динамо» есть шансы бороться за медали с российским тренером
Белоголовцев: «Соболев подвел «Спартак». Ему нет никакого оправдания»
Билялетдинов: «У «Спартака» 50% трансферов — неудачные»
Арендованный «Факелом» Морозов приедет на первый летний сбор «Локомотива»
Смолов уверен: чтобы свергнуть «Зенит», надо менять РПЛ. Это миф
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Билялетдинов: «У «Спартака» 50% трансферов — неудачные»

Форварду «Урала» Влуту успешно провели операцию