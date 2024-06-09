Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

9 июня, 23:19

Мостовой: «Глушенков мог бы идеально заменить Промеса, но он уже не в «Спартаке»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высоко оценил игру нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова.

«У «Спартака» есть дефицит креативных игроков в атаке. После потери Промеса некому создавать момент. Кто бы мог заменить Квинси? Отличный сезон провел Глушенков. Парень с головой играет футбол, все время нацелен на обострение. Глушенков мог бы идеально заменить Промеса, но он уже не в «Спартаке». Не думаю, что «Локомотив» захочет отпустить его», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Глушенков выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год. К железнодорожникам он присоединился в декабре 2022-го. В минувшем сезоне РПЛ 24-летний форвард провел за «Локомотив» 29 матчей, отдал 14 результативных передач и забил 6 мячей.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Максим Глушенков
3
0
Читайте также
Бывший игрок НБА Бадингер выступит на Олимпиаде в Париже в пляжном волейболе
Хоккеист «Ак Барса» Юдин рассказал о борьбе с раком и разводе
Российский гроссмейстер Сергей Бешуков умер в возрасте 53 лет
Критикуют тренера за огромную зарплату, из РПЛ взяли только спартаковца, а квалификацию провалили. Что происходит в сборной Сербии накануне Евро-2024
В Белом доме заявили, что Киев воспользовался разрешением бить по России оружием США
Жена главы АНО «Цифровые платформы» рассказала о нападении на него
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Источник: экс-игрок «Факела» Мендель подписал контракт с «Химками»
Махачкалинское «Динамо» подпишет защитника КАМАЗа Пальцева
Нападающий «Милана» Йович подписался на «Зенит» в соцсети
Гендиректор «Крыльев Советов» Андреев хочет повторить успех «Лестера»
Жевнов назвал особенным последнее чемпионство «Зенита»
«Спартак» может приобрести вратаря «Факела» Беленова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Булыкин — о махачкалинском «Динамо»: «Так и должен развиваться в футбол»