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Мостовой назвал главного соперника «Зенита» в сезоне-2023/24

Артем Бухаев
Корреспондент
Футболисты ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался о конкуренции в чемпионате России в сезоне-2023/24.

«Нас каждый год пугают. Но мы вновь взяли Суперкубок, хорошая традиция получается. Чемпионат же тоже после этого выигрываем. Либо мы ослабимся, либо соперники добавят. Думаю, ЦСКА станет главным нашим соперником в этом сезоне. Команды Федотова всегда сильные. Например, когда встречались с «Сочи» — получалось тяжело. Бывает, и не выигрывали», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч между «Зенитом» и ЦСКА прошел в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Сине-бело-голубые победили армейцев в серии пенальти (0:0, 5:4) и в четвертый раз подряд завоевали OLIMPBET Суперкубок России.

Игроки &laquo;Зенита&raquo; Клаудиньо, Андрей Мостовой и&nbsp;Малком. «Раздевалка уже не русская, а португалоговорящая. Но игрок сам выбирает такой путь». Интервью Мостового

Андрей Мостовой
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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