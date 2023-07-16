Мостовой назвал главного соперника «Зенита» в сезоне-2023/24

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался о конкуренции в чемпионате России в сезоне-2023/24.

«Нас каждый год пугают. Но мы вновь взяли Суперкубок, хорошая традиция получается. Чемпионат же тоже после этого выигрываем. Либо мы ослабимся, либо соперники добавят. Думаю, ЦСКА станет главным нашим соперником в этом сезоне. Команды Федотова всегда сильные. Например, когда встречались с «Сочи» — получалось тяжело. Бывает, и не выигрывали», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч между «Зенитом» и ЦСКА прошел в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Сине-бело-голубые победили армейцев в серии пенальти (0:0, 5:4) и в четвертый раз подряд завоевали OLIMPBET Суперкубок России.