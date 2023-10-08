Мостовой об Абаскале: «Люди с рыжими волосами — очень фартовые»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии «СЭ» высказался о возможном уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

В воскресенье, 8 октября «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура РПЛ.

«Несколько дней назад все обсуждали, что будет с Абаскалем, если ЦСКА одержит победу над «Спартаком». Будет ли это последней каплей? Я говорил: «Ребят, даже если и проиграют, он выйдет и скажет, что все наверстает». Перед игрой с «Сочи» был такой же ажиотаж. «Спартак» как-то затолкал мяч на 90-й минуте, выиграл и все опять утихло.

Знаете, есть у нас в культуре пословицы разные про людей с рыжими волосами, вроде как они фартовые очень. Это я просто в шутку, но думаю, сейчас также все успокоится», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Гильермо Абаскаль возглавляет команду с июня 2022 года. Контракт 34-летнего испанца с московским клубом действует до конца июня 2025 года.