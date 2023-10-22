Мостовой: «Проблема судей РПЛ в том, что большинство из них никогда не играло в футбол»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о судействе в матче 12-го тура РПЛ между красно-белыми и «Пари НН» (2:0).

«Перед удалением Гоцука был фол со стороны игрока «Спартака». Но важно понять, что такие ошибки со стороны судей происходят постоянно. Я не понимаю, почему не берут арбитров среди бывших футболистов. Следует доверить эту роль тем, кто играл в футбол. Футболист завершает карьеру примерно в 35 лет, это отличный возраст, чтобы обучиться и начать работать арбитром. Проблема судей РПЛ в том, что большинство из них никогда не играло в футбол», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с 17 очками идет на 8-й позиции.

В 13-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с «Факелом», а нижегородская команда дома встретится с «Сочи».