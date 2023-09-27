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Сегодня, 08:53

Мостовой назвал команды, которые будут бороться с «Краснодаром» за первое место в РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Я уверен, что другие клубы в скором времени догонят «Краснодар» в турнирной таблице. Все говорят, что команда оторвалась, а я думаю, от чего или кого? Всего-то три очка между первым и вторым местами. Одна победа, две победы, и все. «Зенит» и «Спартак» точно догонят «Краснодар». Я не являюсь болельщиком ни одной из команд. Я оцениваю шансы на чемпионство, исходя из того, что я вижу. А вижу я, что претендентами являются «Зенит», «Спартак» и, возможно, «Динамо». «Краснодар» тоже должен быть наверху, команда пока выглядит стабильнее всех», — приводит слова Мостового Betonmobile.

«Краснодар» в 9 турах РПЛ набрал 21 очко и занимает первое место. На второй строчке находятся «Крылья Советов» с 18 очками, на третьей — «Зенит» (17 баллов).

Источник: Betonmobile
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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