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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 02:21

Мостовой: «Лучшим форвардом РПЛ назвал бы Кордобу»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о лучшем форварде РПЛ.

«Лучшим форвардом РПЛ назвал бы Кордобу. Не стал бы выделять то, чем он лучше Угальде или Тюкавина. Все-таки тут у каждого своё видение футбола. Но если бы вы задавали вопрос, кого бы я подписал в свою команду, если выбирать из Кордобы, Тюкавина и Угальде, то я бы выбрал колумбийца. Но это мой выбор, кто-то другой может назвать Угальде или Тюкавина.

Хотя про Угальде полгода назад никто и слова не говорил. Все вокруг его критиковали, кроме Мостового. У всех трех нападающих есть хорошие качества. Угальде сейчас вон как забивает. Хотя я про него ещё в прошлом году говорил, когда он только появился. Уже тогда было видно, как паренёк открывается, как укрывает мяч. Ему не хватало габаритов, какие есть у того же Кордобы, но Угальде берет другими качествами», — приводит слова Мостового Legalbet.

В текущем сезоне Кордоба провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

Источник: Legalbet
Александр Мостовой
Джон Кордоба
РПЛ
ФК Краснодар
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