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Сегодня, 16:37

Мостовой назвал Кордобу лучшим нападающим в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о форварде «Краснодара» Джоне Кордобе.

«Кордоба — настоящий лидер «Краснодара», без него им будет очень тяжело. Он в каждой игре решает, тащит команду. На протяжении долгого времени он доказывает свое качество, топ-игрок, что тут говорить. Кордоба — лучший нападающий РПЛ. А за ним уже идут все остальные», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

30-летний колумбиец выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 18 матчей, забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-kordoba-luchshij-napadayushhij-rpl-on-tashhit-krasnodar/
Александр Мостовой
Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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