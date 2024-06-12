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Мостовой назвал логичным возможный переход Заболотного в «Химки»: «А что тут думать?»

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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» возможный переход нападающего ЦСКА Антона Заболотного в «Химки».

11 июня бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», подтвердил интерес подмосковного клуба к форварду.

«А что тут думать? «Химкам» нужно усиливаться, чтобы не быть той командой, которая вышла в РПЛ и думает, как остаться в лиге. Поэтому трансфер Заболотного, скорее всего, их усилит. Антон понимает, что в ЦСКА будет сидеть в запасе, и в «Химки» он уедет за игровым временем. Может быть, там ему могут предложить более выгодные условия, такое тоже возможно. Тем более, он уже не молодой, поэтому уже нужно думать о том, как можно больше заработать. Понятно, что в ЦСКА лучше остаться с точки зрения футбола, но, может, ему в другом клубе предложили условия лучше, мы же не знаем всех нюансов», — сказал Мостовой «СЭ».

Заболотный является воспитанником ЦСКА. Он вернулся в команду летом 2021 года.

В сезоне-2023/24 32-летний россиянин провел 42 матча за армейцев во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 900 тысяч евро.

(Александр Абустин)

Александр Мостовой
Антон Заболотный
Футбол
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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