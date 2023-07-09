Мостовой назвал Малкома лучшим нападающим РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал лучшего нападающего чемпионата России.

«Думаю, Малком — лучший нападающий РПЛ, исходя из того количества голов, которые он забил. Равных ему нет. Малком может играть на нескольких позициях, это его плюс. Да, он не является чистым «девятым» номером, но его цифры говорят сами за себя. Такой игрок украшает наш чемпионат», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Малком играет за «Зенит» с 2019 года. В прошедшем сезоне 26-летний футболист провел в РПЛ 27 матчей, отметился 23 голами и 9 результативными передачами.