Мостовой: «Медина на поле был одним из худших. «Спартак» не заслуживал победы над ЦСКА»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» ничью в матче 11-го тура чемпионата России между красно-белыми и ЦСКА (2:2).

Красно-белые спаслись от поражения благодаря голу полузащитника Хесуса Медины на 90+7-й минуте встречи.

«ЦСКА будет кусать себе локти, потому что команда заслужила победы в этом матче. «Спартак» ее не заслуживал, потому что армейцы практически всю игру владели преимуществом. Но я думаю, что «Спартак» вдвойне счастлив, потому что сравнял счет. Но тоже, как сравнял — просто футболисты ЦСКА не смогли выбить мяч, и «Спартак» вовремя произвел хороший навес. И Медина на поле был одним из худших. Многие даже не знали, что он играл, но такое бывает», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с таким же количеством очков находится на седьмой строчке.

В следующем туре РПЛ красно-синие 21 октября сыграют на выезде с «Рубином», а красно-белые 22 октября примут на своем поле «Пари НН».