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Сегодня, 16:22

Мостовой назвал место, которое «Динамо» должно занять по итогам этого сезона РПЛ

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что «Динамо» должно войти в пятерку по итогам текущего сезона чемпионата России.

«Йоканович тут при чем? Это же не он выходит на поле. В «Динамо» был недавно Шварц, ой как про него говорили! Ушел в «Герту» — на последнем месте команда — выгнали. Если вы так говорите, то команда должна идти на третьем месте, но такого ведь не бывает. Это же не «Манчестер Сити», не «Барса». А что Йоканович сделает? У них команда, которая должна быть в пятерке. Там она пока на своем месте, в принципе и должна там находиться. Спрашивать не только с тренера надо, а и с футболистов. Они играют, они главные действующие лица», — цитирует Мостового «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент московский клуб с 39 очками идет на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В 26-м туре «Динамо» сыграет на выезде против «Химок». Матч пройдет в субботу, 6 мая, и начнется в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005111322_aleksandr_mostovoy_nazval_mesto_kotoroe_doljno_zanyat_dinamo_v_sezone-202223
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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