Мостовой назвал «Нижний Новгород» хорошим вариантом для Глушакова

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Нижний Новгород».

«Для «Нижнего» переход Глушакова — это здорово. Однозначно. Опытный футболист, тем более, в хорошей форме в «Химках» был, где не все было нормально. Денис сейчас думает не о том, чтобы попасть в топ-клуб, а как бы заиграть и продлить свою футбольную карьеру. «Нижний» — хороший вариант, там как раз нужны такие опытные игроки», — приводит слова Мостового Sport24.

10 февраля «Нижний Новгород» объявил о подписании Глушакова. Контракт с 36-летним футболистом заключен до конца сезона с опцией продления еще на год.