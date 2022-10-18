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Сегодня, 14:52

Мостовой — о словах Федотова Абаскалю: «Нормальное поведение. Я бы сказал так же»

Александр Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал высказывание главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

Во время матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2) Федотов вступил в конфликт с Абаскалем. Федотов сказал Абаскалю: «Что ты там рассказываешь, ***? Что ты там машешь своими руками, ***? Езжай домой, ***, клоун».

«Что здесь такого? Он же главный тренер. Это футбол. В футболе все друг на друга кричат, орут. Разве где-то написано, что нельзя ругаться? Если передо мной кто-то будет идти по улице, прыгать и махать руками — я тоже его отругаю. А на футболе это абсолютно нормальное явление. Передо мной бы прыгал, я бы ему также сказал», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ранее Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна осудила поведение Федотова во время матча с красно-белыми.

Александр Мостовой
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
«Че ты там машешь руками? Ты, езжай домой, клоун!» С чего началась перепалка Федотова и Абаскаля в дерби
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