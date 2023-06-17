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Мостовой: «От «Спартака» ничего не жду в новом сезоне, это команда-загадка»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о претендентах на чемпионство в следующем сезоне РПЛ.

«От «Спартака» ничего не жду в новом сезоне, это команда-загадка. Могут выдать отличный матч против лидеров, а потом два раза проиграть командам-аутсайдерам. А чемпионами становятся именно в матчах с командами из нижней части таблицы, а красно-белые хронически с ними плохо играют. Основные конкуренты «Зенита» в следующем сезоне — ЦСКА и «Локомотив». В концовке сезона-2022/23 эти команды смотрелись лучше остальных. Надеюсь, они навяжут борьбу «Зениту» за чемпионство», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

В сезоне-2022/23 «Зенит» занял первое место в чемпионате России, набрав 70 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-osnovny-e-konkurenty-zenita-v-sleduyushhem-sezone-tsska-i-lokomotiv/
Александр Мостовой
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