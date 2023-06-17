Мостовой: «От «Спартака» ничего не жду в новом сезоне, это команда-загадка»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о претендентах на чемпионство в следующем сезоне РПЛ.

«От «Спартака» ничего не жду в новом сезоне, это команда-загадка. Могут выдать отличный матч против лидеров, а потом два раза проиграть командам-аутсайдерам. А чемпионами становятся именно в матчах с командами из нижней части таблицы, а красно-белые хронически с ними плохо играют. Основные конкуренты «Зенита» в следующем сезоне — ЦСКА и «Локомотив». В концовке сезона-2022/23 эти команды смотрелись лучше остальных. Надеюсь, они навяжут борьбу «Зениту» за чемпионство», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

В сезоне-2022/23 «Зенит» занял первое место в чемпионате России, набрав 70 очков.