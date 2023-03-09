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Сегодня, 15:17

Мостовой об ошибках арбитров в РПЛ: «Основная проблема в том, что 90 процентов судей не играли в футбол»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, с чем связаны частые ошибки судей.

«Ошибки в судействе были, есть и будут. Человеческий фактор неизбежен. Даже с введением ВАР, допускаются ошибки. Потому что футбол — это одна из самых динамичных игр в мире. Основная проблема судейства в том, что 90 процентов арбитров не играли в футбол. Если будет большее количество судей, игравших в футбол, — это подтянет их квалификацию. Конечно, и в этом случае будут ошибки. Кто-то за кого-то болеет, кто-то кого-то недолюбливает — это все тоже играет свою роль.
Если говорить о санкциях в отношении арбитров, которые ошиблись в РПЛ, то я не думаю, что стоит отправлять их в Первую лигу. Нужна система, похожая на систему наказания футболистов дисквалификации, штрафы», — приводит слова Мостового Metaratings.

ЭСК РФС признала ошибку арбитра Евгения Турбина в матче «Ахмат» — «Оренбург» (3:1) в 18-м туре РПЛ. Кроме того, спорный эпизод случился во встрече «Спартака» и «Урала» (2:2), где судья Виталий Мешков зафиксировал фол на вратаре екатеринбуржцев до того, как мяч попал в ворота, в связи с чем ВАР не смог повлиять на эпизод.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-za-oshibki-arbitrov-rpl-nuzhno-shtrafovat-i-diskvalificirovat-a-ne-otpravlyat-v-pervuyu-ligu-234014/
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
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