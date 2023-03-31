Мостовой назвал причину, из-за которой «Спартак» может продать легионеров

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что ряд легионеров «Спартака» могут быть проданы в летнее трансферное окно.

«Интересно с чем это связано. Мне кажется, что это из-за того, что они иностранцы. Улучшения в эту сторону не происходят, поэтому иностранцы, можно сказать, много весят. Правильное ли это решение, не мне решать», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что ряд легионеров «Спартака» могут быть проданы в летнее трансферное окно — при наличии предложений, которые устроят московский клуб. Речь идет о Викторе Мозесе, Шамаре Николсоне и Кристофере Мартинсе. Также не исключены трансферы Мацея Рыбуса и Кейта Бальде. При этом Квинси Промес продолжит карьеру у красно-белых. Не планируется расставание и с основными российскими футболистами.