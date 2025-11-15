Мостовой о проблеме российского футбола: «Большое количество нефутбольных людей, и все чешут языком»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой рассказал «СЭ», что он считает проблемой российского футбола в сравнении с зарубежными чемпионатами. «У нас проблема в том, что есть большое количество нефутбольных людей, и все чешут языком. За границей этого меньше. Если там нефутбольные люди говорят, то делают это спокойно. Даже журналисты создают свои прогнозы на основе комментариев футбольных людей. В этом и разница. Но от этого никуда не деться. Футбол — самый популярный вид спорта», — сказал Мостовой «СЭ». На клубном уровне Мостовой известен по выступлениям за «Спартак», «Кан», «Страсбур» и «Сельту».

hattabych Во многом Мостовой прав. Ведущие аналитических программ люди не футбольные и если даже приглашают бывших футболистов, то и вопросы задают не футбольные. Аналитики там почти нет. В крайнем случае момент разберут, да и то на уровне "надо было там стоять, а не тут". Понравился разбор игры Рубин - Спартак Романом Шароновым, но это редкий случай. 15.11.2025

lvb Привет. Неплохо, неплохо..) 15.11.2025

Футболист Сапогов Плохой царь стал. Пора его разжаловать))) Да и царем он был только в Сельте))) А как ведет сейчас, так он обычный крестьянин, ничем не лучше всех) 15.11.2025

Фирсыч Мостовой никогда не путается "в годах, названиях команд и достижениях клубов."? 15.11.2025

Русич Олег Мост прав - особенно раздражают футбольные комментаторы на Матч-ТВ. Сразу видно, что большинство никогда не играло в футбол, не всегда понимает правила игры и совершенно не знает историю нашего футбола. Смешно слушать, когда какой-нибудь очередной Рома- Витя- Сережа берет интервью у известного футболиста и путается в годах, названиях команд и достижениях клубов. 15.11.2025

Желтый полосатик Царь объявил войну нефутбольным людям. Его задача - нести больше х..ни, чем все они, вместе взятые! Пока справляется))) 15.11.2025

Slim Tallers Вы не художники,картин не рисуете. Поэтому,ничего не понимаете в искусстве,ответил автор Чёрного квадрата К.Малевич. "Вы не футбольные люди",добавил Мостовой."Вот я - царь,царь мля". 15.11.2025

TokTram_ Можно быть экс-"футбольным". А полным м...ком. Например, как Мостовой. 15.11.2025

Derbist Это общегосударственная тенденция 15.11.2025

Valery Petrukhin Как хорошо, что его никто не берет! 15.11.2025

МаратХ Не обязательно быть поваром чтобы оценить блюдо 15.11.2025

Питерский пёс Да и футбольные то здоболы ещё те 15.11.2025

Dorognik Согласен с Александром. Эти нефутбольные люди еще и на стадионы ходят, и по ТВ игры смотрят. И все чешут языком потом. Я бы вообще запретил высказываться о футболе всем, кто не может начеканить 100 раз хотя бы. 15.11.2025