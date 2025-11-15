Видео
Сегодня, 10:30

Мостовой о проблеме российского футбола: «Большое количество нефутбольных людей, и все чешут языком»

Александр Абустин
корреспондент
Александр Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой рассказал «СЭ», что он считает проблемой российского футбола в сравнении с зарубежными чемпионатами.

«У нас проблема в том, что есть большое количество нефутбольных людей, и все чешут языком. За границей этого меньше. Если там нефутбольные люди говорят, то делают это спокойно. Даже журналисты создают свои прогнозы на основе комментариев футбольных людей. В этом и разница. Но от этого никуда не деться. Футбол — самый популярный вид спорта», — сказал Мостовой «СЭ».

На клубном уровне Мостовой известен по выступлениям за «Спартак», «Кан», «Страсбур» и «Сельту».

17

  • hattabych

    Во многом Мостовой прав. Ведущие аналитических программ люди не футбольные и если даже приглашают бывших футболистов, то и вопросы задают не футбольные. Аналитики там почти нет. В крайнем случае момент разберут, да и то на уровне "надо было там стоять, а не тут". Понравился разбор игры Рубин - Спартак Романом Шароновым, но это редкий случай.

    15.11.2025

  • lvb

    Привет. Неплохо, неплохо..)

    15.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Плохой царь стал. Пора его разжаловать))) Да и царем он был только в Сельте))) А как ведет сейчас, так он обычный крестьянин, ничем не лучше всех)

    15.11.2025

  • Фирсыч

    Мостовой никогда не путается "в годах, названиях команд и достижениях клубов."?

    15.11.2025

  • Русич Олег

    Мост прав - особенно раздражают футбольные комментаторы на Матч-ТВ. Сразу видно, что большинство никогда не играло в футбол, не всегда понимает правила игры и совершенно не знает историю нашего футбола. Смешно слушать, когда какой-нибудь очередной Рома- Витя- Сережа берет интервью у известного футболиста и путается в годах, названиях команд и достижениях клубов.

    15.11.2025

  • Желтый полосатик

    Царь объявил войну нефутбольным людям. Его задача - нести больше х..ни, чем все они, вместе взятые! Пока справляется)))

    15.11.2025

  • H Aleksej

    15.11.2025

  • Slim Tallers

    Вы не художники,картин не рисуете. Поэтому,ничего не понимаете в искусстве,ответил автор Чёрного квадрата К.Малевич. "Вы не футбольные люди",добавил Мостовой."Вот я - царь,царь мля".

    15.11.2025

  • TokTram_

    Можно быть экс-"футбольным". А полным м...ком. Например, как Мостовой.

    15.11.2025

  • Derbist

    Это общегосударственная тенденция

    15.11.2025

  • Valery Petrukhin

    Как хорошо, что его никто не берет!

    15.11.2025

  • МаратХ

    Не обязательно быть поваром чтобы оценить блюдо

    15.11.2025

  • Питерский пёс

    Да и футбольные то здоболы ещё те

    15.11.2025

  • Dorognik

    Согласен с Александром. Эти нефутбольные люди еще и на стадионы ходят, и по ТВ игры смотрят. И все чешут языком потом. Я бы вообще запретил высказываться о футболе всем, кто не может начеканить 100 раз хотя бы.

    15.11.2025

  • Dorognik

