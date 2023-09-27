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Сегодня, 19:26

Мостовой назвал Романцева, Газзаева и Семина лучшими российскими тренерами

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что в список лучших футбольных тренеров в истории от FourFourTwo могли попасть Олег Романцев, Валерий Газзаев и Юрий Семин.

«Я бы на первое место поставил тройку из Романцева, Газзаева и Семина. Первый со «Спартаком» показывал красивый футбол и выигрывал чемпионаты, тренируя сборную СССР. Газзаев хорошо показал свою работу в ЦСКА, и под его началом клуб взял Кубок УЕФА. А Семин на протяжении многих лет создавал «Локомотив» и делал другим конкуренцию», — цитирует Мостового RT.

В топ-100 лучших футбольных тренеров по версии FourFourTwo вошли три советских специалиста: Валерий Лобановский (10-е место), Виктор Маслов (34-е место) и Гавриил Качалин (67-е место). Возглавил список шотландский тренер Алекс Фергюсон.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1209332-mostovoi-romancev-gazzaev-syomin
Александр Мостовой
Олег Романцев
Валерий Газзаев
Юрий Семин
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