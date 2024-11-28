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Сегодня, 21:00

Мостовой назвал слабое место Угальде

Камила Абдурахманова
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Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал форму Манфреда Угадьде.

«Угальде — техничный футболист, он хорошо работает с мячом, умеет вовремя открыться. Голевая засуха в прошлом сезоне — стечение обстоятельств. Сейчас Манфред показывает свой уровень. Это не отменяет того факта, что за него переплатили, но то, что Угальде умеет играть в футбол, было понятно сразу. Его слабое место — игра головой», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний костариканец провел 16 матчей в РПЛ, в которых забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи. «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Манфред Угальде
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