Мостовой назвал слабое место Угальде

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал форму Манфреда Угадьде.

«Угальде — техничный футболист, он хорошо работает с мячом, умеет вовремя открыться. Голевая засуха в прошлом сезоне — стечение обстоятельств. Сейчас Манфред показывает свой уровень. Это не отменяет того факта, что за него переплатили, но то, что Угальде умеет играть в футбол, было понятно сразу. Его слабое место — игра головой», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний костариканец провел 16 матчей в РПЛ, в которых забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи. «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком.