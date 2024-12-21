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Сегодня, 17:53

Мостовой назвал «Спартак» лучшей командой года в РПЛ

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Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» рассказал, какую из команд РПЛ считает лучшей по итогам 2024 года.

«На сегодняшний день — «Спартак». «Локомотив» в начале можно было назвать, но сейчас — уже все. «Зенит» как был наверху, так он там и находится. Говорить, что он лучший? Ну а какой он должен быть, когда у тебя в команде 15 иностранцев? Они там и должны быть, наверху. Так что по игре сейчас —"Спартак», наверное», — сказал Мостовой «СЭ».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

Александр Абустин

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Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
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