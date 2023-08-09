Мостовой назвал справедливым решение КДК РФС о дисквалификации Барриоса: «Никакого заговора нет»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» решение КДК РФС не применять дополнительную дисквалификацию к игроку «Зенита» Вильмару Барриосу.

29-летний полузащитник «Зенита» получил красную карточку за фол на Денисе Макарове в матче 3-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

В среду, 9 августа, КДК РФС принял решение ограничиться автоматической дисквалификацией Барриоса на один матч чемпионата России.

«Справедливое решение. Сразу сказал — один матч дисквалификации, максимум — два. Барриос в игровом моменте в подкате прыгнул и хотел сыграть в мяч. Другое дело, что Макаров оказался побыстрее, убрал ногу. Заговор? Нет, мне кажется, ничего нет. Уже надо остановиться с этими заговорами», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Из-за дисквалификации Барриос пропустит матч «Зенита» против «Факела» в 4-м туре РПЛ. Игра состоится 13 августа и начнется в 17.30 по московскому времени.