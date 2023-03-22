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Мостовой назвал возраст, до которого Дзюба может играть в чемпионате России

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением, до какого возраста может играть нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в чемпионате России.

«Меня это не удивляет. Я сразу говорил еще зимой, когда приобрели футболистов, сразу сказал, что они спокойно вылезут из этой ситуации. Многие говорили, что Дзюба старый. Какой старый? Ибрагимовичу 41 и забивает. 34 — это хороший возраст, играй -не хочу. До скольки Дзюба может играть? Так как он сейчас выглядит. спокойно может играть года два-три. У нас в том году Нобоа в 38 лет стал лучшим футболистом. Так бывает, если человек без травм, то и может показывать такой уровень», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Мостового.

В феврале 2023 года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом». В составе железнодорожников он провел пять матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005057089_mostovoy_nazval_vozrast_do_kotorogo_dzyuba_mojet_igrat_v_rpl
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Александр Мостовой
Артем Дзюба
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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