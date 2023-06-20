Мостовой назвал Ярошика неплохим вариантом для «Оренбурга»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном назначении Иржи Ярошика на пост главного тренера «Оренбурга».

«В вопросе выбора тренеров я всегда на стороне экс-футболистов, поэтому вариант с приглашением Ярошика в «Оренбург» выглядит довольно неплохим. С другой стороны, почему бы им не попробовать пригласить нашего специалиста, российского? Того же Колыванова, например. Непонятно, почему «Оренбург» и другие клубы РПЛ не смотрят на российских тренеров. Но в случае с Ярошиком хотя бы есть логика — человек играл в футбол много-много лет, добивался результатов. Это уже хорошо, тенденция правильная. Лучше так, чем приглашать непонятных иностранцев, которые никогда футбольный мяч не трогали», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне «Оренбург» набрал 46 очков и занял седьмое место в чемпионате России.

45-летний Ярошик является безработным с марта 2023 года. До этого он на протяжении полутора лет тренировал чешский «Теплице». Во время карьеры футболиста Ярошик выступал в России за ЦСКА и «Крылья Советов».